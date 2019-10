Nucleare, Usa replicano a Corea del Nord: "Colloqui sono stati buoni"

Per gli Stati Uniti i colloqui sul nucleare con la Corea del Nord in Svezia sono stati "buoni", sebbene Pyongyang abbia accusato Washington del fallimento dei negoziati. "I commenti della delegazione della Corea del Nord non riflettono il contenuto o lo spirito della discussione. Gli Stati Uniti hanno portato idee innovative", ha dichiarato la portavoce del Dipartimento di Stato americano, Morgan Ortagus.