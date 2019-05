Nucleare, Usa: intesa molto difficile su revisione Trattato 2020

Si è chiuso all'insegna di profonde divisioni l'incontro preparatorio finale per la revisione del Trattato di Non proliferazione Nucleare in agenda per il 2020. Lo ha detto l'ambasciatore Usa presso le istituzioni internazionali di Ginevra Robert Wood, precisando che il raggiungimento di una intesa alla conferenza del prossimo anno "sarà un compito molto difficile". Ha poi aggiunto che comunque "è un obiettivo che non possiamo abbandonare".