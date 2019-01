Nucleare, Trump: anche io non vedo l'ora di incontrare Kim Jong-un

"Anche io non vedo l'ora di incontrare il presidente Kim, che capisce così bene che la Corea del Nord possiede un grande potenziale economico". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, che poi ha citato Pbs News, secondo cui "Kim Jong-un dice che non creerà o testerà armi nucleari né le darà ad altri ed è pronto a incontrare il presidente Trump in qualsiasi momento". Nella prima parte del 2019 è previsto un secondo summit tra i due.