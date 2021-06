Nucleare, presidente Rohani: "L'Iran ha arricchito l'uranio al 63%"

-afp

"L'Iran ha proceduto al processo di arricchimento dell'uranio fino al 63% e, a questo proposito, la Repubblica islamica ha la capacità di raggiungere qualsiasi percentuale". E' quanto ha reso noto il presidente iraniano Hassan Rohani, aggiungendo che "il potere dell'Iran e delle nostre forze armate è alto solo in funzione di deterrenza e difesa. Non intendiamo provocare guerra e tensione, ma non cederemo alle potenze degli invasori".