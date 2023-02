Nucleare, Mosca: "Disposti a ripresa New Start se sforzi dagli Usa"

In merito al nucleare, la decisione della Russia di sospendere la partecipazione al New Start potrebbe essere revocata se gli Stati Uniti fanno sforzi per la ripresa delle funzioni del trattato.

Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass. "La decisione di sospendere lo Start può essere reversibile. Per fare ciò Washington deve mostrare volontà politica, compiere sforzi coscienziosi per una generale de-escalation e creare le condizioni per la ripresa del pieno funzionamento del trattato", ha affermato il ministero, sottolineando che "gli Usa hanno gravemente violato per lungo tempo le disposizioni centrali del trattato".