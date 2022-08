Nucleare Iran, Usa: il tempo per un accordo sta scadendo

"Gli incontri per rilanciare i negoziati sul nucleare iraniano sono stati completati.

Teheran deve accettare l'accordo, il tempo sta finendo". Lo ha detto il portavoce per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, a proposito della ripresa dei colloqui a Vienna. "Come ha detto il presidente, non aspetteremo l'Iran per sempre", ha sottolineato.