Nucleare, Iran: l'accordo del 2015 è diventato un "guscio vuoto"

"L'accordo sul nucleare è diventato un guscio vuoto per l'Iran nel campo dell'economia e della rimozione delle sanzioni".

Lo ha detto il Segretario del Consiglio supremo per la Sicurezza nazionale di Teheran, Ali Shamkhani, ribadendo che non ci sarà alcun negoziato con gli Stati Uniti "non impegnati" e gli Stati europei "passivi", poiché hanno fallito nell'attuazione dei loro impegni fissati dall'accordo sul nucleare del 2015.