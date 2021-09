Nucleare, "Iran ha aumentato scorte uranio altamente arricchito"

ansa

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica afferma che il compito di monitoraggio del programma nucleare in Iran è stato "gravemente compromesso" e annuncia che Teheran ha aumentato le scorte di uranio altamente arricchito. Lo si legge in un rapporto ottenuto da France Press. "Le attività di verifica e sorveglianza sono state seriamente ostacolate dalla decisione dell'Iran" di limitare le ispezioni, dice il rapporto.