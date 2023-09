Nucleare, Paesi Ue-Gb: "Iran inadempiente, restano le sanzioni"

L'Ue e il Regno Unito confermano le sanzioni sul nucleare all'Iran.

"Oggi ho ricevuto una lettera dai ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito sull'attuazione del Piano d'azione congiunto globale (l'accordo sul nucleare Jcpoa) - spiega l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell -. Affermano che l'Iran è inadempiente dal 2019 e ritengono che la questione non sia stata risolta attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie del Jcpoa. Esprimono l'intenzione di non intraprendere le misure relative alla revoca di ulteriori sanzioni".