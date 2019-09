Nucleare, Iran: "Da Usa e Israele pressioni sull'Aiea contro di noi"

Stati Uniti e Israele avrebbero compiuto "tentativi di pressione" nei confronti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) per accusare ingiustamente l'Iran. Lo ha sostenuto Kazem Gharib Abadi, ambasciatore di Teheran presso l'organismo Onu incaricato di monitorare il rispetto dell'accordo sul nucleare del 2015. Di recente l'Aiea ha confermato l'avvio, da parte dell'Iran, di centrifughe per accelerare la produzione di uranio arricchito.