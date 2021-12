Nucleare Iran, Casa Bianca: altre misure se fallisce la diplomazia

Se la diplomazia fallisce saranno prese altre misure alternative nei confronti dell'Iran. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, parlando dei colloqui in corso a Vienna per il ripristino dell'accordo sul nucleare. "L'unica via per l'Iran di uscire dalle sanzioni è tornare al rispetto dell'accordo sul nucleare. Se la diplomazia fallisce gli Usa prenderanno altre misure", ha detto Psaki.