Nucleare, Iran: "Arricchimento uranio è stato innalzato al 4,5%"

Il portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana, Behruz Kamalvandi, ha comunicato che Teheran ha innalzato il livello dell'arricchimento dell'uranio a 4,5%, rispetto al 3,67% consentito dall'accordo del 2015. Kamalvandi ha aggiunto che campioni dell'uranio arricchito saranno inviati all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che mercoledì si riunirà in sessione straordinaria.