Nucleare, Iran annuncia: "Arricchimento uranio non supererà il 60%"

ansa

"L'Iran non supererà il 60% nel livello di arricchimento del suo uranio, anche se i colloqui in corso a Vienna per il rilancio dell'accordo nucleare del 2015 dovessero concludersi senza un accordo e le sanzioni Usa non venissero rimosse". Lo ha dichiarato il capo dell'Agenzia iraniana per l'energia atomica, Mohammad Eslami. Teheran è pronta a "produrre combustibile nucleare nell'impianto nucleare di Bushehr nel prossimo futuro".