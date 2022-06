Nucleare, Iran accusa: "L'Aiea è sotto controllo di Israele"

Secondo il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran Mohammad Eslami, "come molte altre organizzazioni internazionali, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica è oggi sotto il controllo dei sionisti".

Lo afferma esprimendo rammarico per la risoluzione adottata dal Consiglio dei governatori dell'Aiea, su proposta di Usa, Gran Bretagna, Francia e Germania, che critica la repubblica islamica per siti nucleari non dichiarati.