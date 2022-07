Nucleare, Di Maio a Iran: chiudere senza indugi negoziato

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha incontrato il suo omologo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, al quale ha rappresentato la volontà di alimentare un dialogo ampio e franco anche con l'obiettivo di favorire la condivisione di posizioni costruttive sul piano regionale e internazionale.

Di Maio ha ribadito il fermo incoraggiamento a chiudere senza ulteriore indugio il negoziato per il ripristino del Piano d'azione congiunto globale quale contributo alla stabilità e sicurezza regionali, oltre che condizione essenziale per il rilancio della collaborazione bilaterale in ambito economico e culturale.