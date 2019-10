Nuclare, Iran: "Le centrifughe per l'uranio saranno attivate a settimane"

"L'Iran attiverà trenta centrifughe avanzate per l'arricchimento dell'uranio entro due o tre settimane". Lo ha annunciato il capo dell'organizzazione iraniana per l'energia nucleare, Ali Akbar Salehi, affermando che si tratta di una "sfida politica" alle controparti e accusando i Paesi europei di "non aver rispettato i loro impegni nei confronti dell'Iran" sull'accordo per il controllo del nucleare del 2015.