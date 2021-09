Notte di violenza a Chicago: 9 sparatorie, 13 feriti tra cui un bimbo

-afp

E' di almeno 13 persone ferite, tra le quali un bambino di 4 anni, il bilancio di una notte di violenza a Chicago, dove la polizia ha registrato ben 9 sparatorie. Il piccolo è stato portato in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato colpito due volte alla testa mentre si trovava in casa. Nella sparatoria più intensa, invece, due uomini e tre donne sono stati colpiti da un automobilista mentre erano in mezzo alla folla.