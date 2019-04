Notre-Dame, trovato intatto il gallo che sovrastava la guglia

Il gallo in bronzo che sovrastava la guglia di Notre-Dame, crollata lunedì per l'incendio, è stato ritrovato tra le macerie, apparentemente integro, da uno specialista nel restauro di monumenti storici. Creduto perso per sempre, l'opera dell'architetto Viollet-le-Duc, contiene al suo interno un frammento della Corona di spine, e le reliquie di Saint-Denis e Sainte-Geneviève.