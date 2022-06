Norvegia, sparatoria in una discoteca di Oslo: due morti, fermato un uomo di origini iraniane | Polizia: "Terrorismo"

Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta in una discoteca di Oslo.

Lo riferisce la polizia della capitale norvegese, aggiungendo che ci sono diversi feriti in gravi condizioni. Gli spari sono avvenuti in tre luoghi vicini, ma è all'interno del club frequentato da omosessuali , particolarmente affollato in questi giorni in cui si sta svolgendo l'Oslo Pride, che è avvenuto il peggio. Un 42enne di origini iraniane è stato fermato dalla polizia con l'accusa di omicidio, tentato omicidio e atti terroristici. Per le autorità si tratta di terrorismo .