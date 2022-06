Norvegia, sparatoria in una discoteca di Oslo: almeno due morti

Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta in una discoteca di Oslo.

Lo riferisce la polizia della capitale norvegese, aggiungendo che ci sono diversi feriti in gravi condizioni. Gli spari sono avvenuti all'interno di un locale frequentato da omosessuali, particolarmente affollato in questi giorni in cui si sta svolgendo l'Oslo Pride.