Norvegia, ruba un'ambulanza e travolge alcuni passanti a Oslo: feriti

Un uomo armato ha rubato un'ambulanza a Oslo, travolgendo vari pedoni prima di essere bloccato e fermato dalla polizia a seguito di uno scontro a fuoco. Lo ha fatto sapere la polizia norvegese, mentre non ci sono ipotesi sulla motivazione del gesto. "Abbiamo il controllo dell'ambulanza che è stata rubata da un uomo armato", ha scritto la polizia su Twitter. "Sono stati esplosi colpi per fermare il sospettato, che non è gravemente ferito".