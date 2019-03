Norvegia: riavviato un motore, nave Viking Sky si allontana da costa

Uno dei motori della nave da crociera Viking Sky, in avaria al largo della Norvegia, è stato riavviato. In questo modo l'imbarcazione è più stabile ed è in grado di allontanarsi leggermente dalla costa, verso sud-ovest, mentre continua l'evacuazione dei passeggeri a bordo. Lo riferisce la tv pubblica norvegeze Nrk, aggiungendo che finora sono state portate a terra 166 persone su oltre 1.300.