Norvegia, collisione tra nave militare e petroliera: ci sono feriti

Una petroliera battente bandiera maltese ha speronato una fregata della marina militare di Oslo, di ritorno dalle manovre Nato. E' successo in un fiordo non lontano da Bergen, in Norvegia. Nella collisione sono rimaste ferite diverse persone: l'equipaggio di 137 militari della nave Knm Helgeelge Ingstad, che si è pericolosamente piegata su un fianco, è stato evacuato. Al momento non sembra che dalla petroliera vi sia un versamento inquinante.