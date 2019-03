NordCorea, Seul e Usa decidono stop a esercitazioni militari comuni

Corea del Sud e Usa hanno deciso di sospendere le massicce manovre militari annuali di primavera, note come Key Resolve e Foal Eagle, nell'ambito degli sforzi per favorire la soluzione diplomatica sul nucleare con la Corea del Nord. La decisione è in linea con quanto detto da Donald Trump dopo il fallimento del summit con Kim Jong-un: stop alle manovre in cambio della sospensione ai test nucleari e di missili del Nord.