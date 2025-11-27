Nord Stream, ucraino sospettato del sabotaggio estradato dall'Italia in Germania

Il cittadino ucraino Serhiy Kuznetsov, sospettato di essere coinvolto nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, è stato estradato in Germania dalle autorità italiane. Lo ha confermato la Procura federale di Karlsruhe. Il sospettato sarà poi trasferito ad Amburgo per il processo. Kuznetsov aveva trascorso gran parte della sua detenzione in Italia nel carcere di massima sicurezza di Ferrara, dopo essere stato arrestato ad agosto sulla base di un mandato d'arresto europeo mentre si trovava in vacanza sulla costa adriatica con la moglie e i figli.