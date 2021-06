Nord Corea, Kim Jong-un ammette: nel Paese scarsità del cibo

Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha ammesso che nel Paese scarseggiano i beni alimentari. Rivolgendosi a una riunione di alti dirigenti, ha riconosciuto che "la situazione in termini alimentari per le persone sta diventando tesa". I prezzi del cibo sono aumentati e un chilo di banane costa 45 dollari. La Corea del Nord ha chiuso i confini per la pandemia e il commercio con la Cina, alla quale si affida per reperire cibo e carburante, è crollato.