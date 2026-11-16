Il viaggio attraverso i sette continenti ha trovato il suo epilogo in Australia, dove Joy e Brad sono arrivati nell'autunno del 2026. Per la 96enne si è trattato di un momento carico di emozione. Dopo anni di spostamenti, preparativi e nuove scoperte, finalmente il traguardo era stato raggiunto. Ripensando a quell'istante, Joy ha raccontato di aver pronunciato tra sé e sé una frase semplice, ma piena di significato: "Bene, vecchia mia, alla fine ce l'hai fatta!". Tra le meraviglie naturali che ha potuto ammirare durante i viaggi, Joy ha raccontato di essere rimasta particolarmente colpita dalle cascate.