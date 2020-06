"Non siamo in lutto per George Floyd": bufera su boss palestre Usa

E' bufera su Greg Glassman, fondatore e amministratore delegato delle palestre CrossFit, uno dei giganti del fitness negli Stati Uniti. "Non siamo in lutto per George Floyd? Perché dovremmo esserlo se non perché è la cosa da fare da bianchi". ha detto a uno dei suoi dipendenti durante una videchiamata. Parole pesanti che hanno scatenato una serie di critiche che lo hanno portato a lasciare l'incarico.