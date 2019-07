Nomine Ue, l'olandese Timmermans rinuncia a seggio all'Eurocamera

Frans Timmermans, candidato di punta per i socialisti e democratici per il posto di presidente della Commissione europea, ha rinunciato al suo seggio all'Eurocamera. Il socialdemocratico olandese ha annunciato la sua decisione in una lettera al presidente uscente del Parlamento Ue, Antonio Tajani. Timmermans quindi intende non rinunciare alla corsa per una poltrona a palazzo Berlaymont.