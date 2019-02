Nigeria, violenze durante il voto: almeno 27 morti

Nel travagliato voto di sabato in Nigeria, almeno 27 persone sono morte nelle violenze, comprese quelle dei terroristi islamici di Boko Haram: lo scrive The Election Network, un'agenzia giornalistica che segue e monitora le elezioni in tutto il mondo. Altri media portano il numero delle vittime a 35 e oltre. Il popoloso Paese africano sabato è stato chiamato alle urne per eleggere il presidente della Repubblica e per il rinnovo del Parlamento.