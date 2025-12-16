Logo Tgcom24
Mondo
Nello Stato di Kogi

Nigeria, uomini armati rapiscono almeno 13 persone in una chiesa

16 Dic 2025 - 01:20
© -afp

© -afp

Un gruppo di uomini armati ha rapito almeno 13 persone in una chiesa nello Stato centrale di Kogi, in Nigeria. Gli aggressori hanno fatto irruzione nella chiesa evangelica Winning All durante la funzione domenicale, aprendo il fuoco e rapendo i fedeli. Cinque degli uomini armati sono stati uccisi, mentre altri sono riusciti a fuggire nonostante fossero rimasti feriti. Le autorità descrivono gli aggressori come "banditi", termine usato localmente per indicare bande criminali che solitamente rapiscono persone a scopo di estorsione. Si tratta del secondo attacco del genere in breve tempo: solo due settimane fa uomini armati hanno fatto irruzione in una chiesa nella vicina città di Ejiba, rapendo un pastore, sua moglie e diversi membri della chiesa.

