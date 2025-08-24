Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
ANCORA VIOLENZA

Nigeria, uccisi più di 35 jihadisti al confine con il Camerun

24 Ago 2025 - 00:30
© -afp

© -afp

L'aeronautica militare nigeriana ha ucciso più di 35 jihadisti durante i raid condotti sabato contro i combattenti islamisti che si erano radunati vicino al confine col Camerun.

nigeria
camerun

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri