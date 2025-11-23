Nigeria, Associazione cristiana: "50 studenti rapiti sono riusciti a fuggire"

© Da video
Cinquanta degli oltre 300 studenti rapiti da una scuola cattolica in Nigeria sono sfuggiti ai loro sequestratori. Lo ha dichiarato, in una nota, l'Associazione cristiana presente nello Stato. "Abbiamo ricevuto buone notizie: cinquanta alunni sono fuggiti e si sono riuniti ai loro genitori", ha spiegato l'associazione, aggiungendo che la fuga è avvenuta tra venerdì e sabato. Oggi, 23 novembre, il Papa aveva lanciato un appello affinché le autorità si mettessero in moto per salvare gli studenti.
Il sequestro è avvenuto nella remota comunità di Papiri, quando un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nella scuola cattolica di St. Mary's portando via alunni, studenti e personale docente. Nessuna organizzazione ha finora rivendicato l'attacco. Le autorità locali hanno riferito di aver dispiegato squadre tattiche, affiancate da gruppi di cacciatori del posto, per rintracciare i rapitori e cercare di garantire la liberazione degli ostaggi.