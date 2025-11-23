Nigeria, Associazione cristiana: "50 studenti rapiti sono riusciti a fuggire"

Cinquanta degli oltre 300 studenti rapiti da una scuola cattolica in Nigeria sono sfuggiti ai loro sequestratori. Lo ha dichiarato, in una nota, l'Associazione cristiana presente nello Stato. "Abbiamo ricevuto buone notizie: cinquanta alunni sono fuggiti e si sono riuniti ai loro genitori", ha spiegato l'associazione, aggiungendo che la fuga è avvenuta tra venerdì e sabato. Oggi, 23 novembre, il Papa aveva lanciato un appello affinché le autorità si mettessero in moto per salvare gli studenti.