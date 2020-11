Nigeria, strage di Boko Haram: uccisi 110 contadini e pescatori nel Borno

Afp

Sono almeno 110 le vittime sgozzate dai jihadisti di Boko Haram in Nigeria, non lontano da Maiduguri, la capitale dello Stato del Borno. Lo rendono noto fonti dell'Onu. Gli estremisti del gruppo terrorista hanno attaccato coltivatori di riso e pescatori nel giorno in cui si votava per la prima volta da 13 anni nelle elezioni locali.