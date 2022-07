Nigeria: rilasciato Peter Amodu, uno dei preti cattolici rapiti

E' stato rilasciato uno dei preti cattolici sequestrati in Nigeria negli ultimi giorni.

Si tratta di Peter Amodu, rapito il 6 luglio e liberato la sera dell'8 luglio, secondo quanto riferisce su Twitter la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre. La diocesi di Otukpo, dove il sacerdote è stato prelevato dai suoi rapitori, "ringrazia per le preghiere che hanno accompagnato padre Peter in queste ore di angoscia e continua a invocare il ripristino della sicurezza in Nigeria".