Nigeria, Papa Francesco: "Si converta chi è accecato dall'odio"

Papa Francesco "prega per la conversione di coloro che sono accecati dall'odio e dalla violenza", perché possano "scegliere la strada della pace e della giustizia".

Lo riferisce il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, in un telegramma alla diocesi di Ondo, in Nigeria, per testimoniare la vicinanza del Vaticano dopo l'attentato durante una messa.