Mondo
nella città di Darul Jama

Nigeria, almeno 60 morti in un attacco jihadista

07 Set 2025 - 00:45
© ansa

Almeno 60 persone sono state uccise nel nord-est della Nigeria in un attacco a opera di jihadisti. Gli aggressori sono arrivati in motocicletta, hanno sparato con fucili d'assalto e hanno dato fuoco alle case, nella città di Darul Jama, che ospita una base militare al confine tra Nigeria e Camerun. Una fonte di sicurezza ha riferito che tra le vittime ci sono cinque soldati. Sebbene la violenza jihadista sia diminuita in Nigeria dopo il picco negli scontri con il gruppo Boko Haram fra il 2013 e il 2015, i ribelli, in particolare quelli del gruppo scissionista Stato Islamico dell'Africa Occidentale, continuano a lanciare attacchi nelle aree rurali del nord-est. 

nigeria

