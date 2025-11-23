Assalto a una chiesa pentecostale in Nigeria: liberati i 38 fedeli catturati

Le autorità della Nigeria hanno posto in salvo i 38 partecipanti alla preghiera rapiti martedì all'interno della chiesa pentecostale Christ Apostolic Church di Eruku, nello Stato di Kwara, nell'area occidentale del Paese. La notizia è stata resa nota dal presidente Bola Tinubu. Durante l'assalto, compiuto da un gruppo di uomini armati mentre la funzione religiosa era in corso, due persone sono rimaste uccise. L'attacco ha inoltre provocato forte turbamento tra le molte persone collegate alla diretta streaming della celebrazione, che hanno assistito in tempo reale all'irruzione.