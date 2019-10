Nigeria, scoperta "fabbrica di bambini": liberate 19 donne incinte

La maggior parte delle donne erano state attirate a Lagos con la promessa di un lavoro, ma poi erano state sequestrate e violentate. Altre, secondo la polizia, sapevano invece a cosa andavano incontro. Una di loro ha raccontato a un quotidiano locale di essere stata ingannata e di avere avuto rapporti sessuali con sette uomini prima di rimanere incinta. La donna che gestiva la casa dove si trovava le aveva detto che in cambio avrebbe ricevuto una lauta somma di denaro.



Non è questa la prima vota che vengono scoperte "fabbriche di bambini" in Nigeria, Nel Paese, che è la prima economia africana, la povertà è comunque molto diffusa, così come il traffico di esseri umani. Nel 2018 in un altro raid simile furono liberati 160 bambini.