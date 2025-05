Nigeria, inondazioni nella città di Mokwa: bilancio sale a oltre 150 morti

Oltre 150 persone sono morte nelle recenti inondazioni che hanno colpito la città di Mokwa, nella Nigeria centrale. Lo ha dichiarato un portavoce dell'Agenzia per la Gestione delle Emergenze dello stato del Niger, con i soccorritori che temono che il bilancio delle vittime possa aumentare ulteriormente. Il portavoce Ibrahim Audu Husseini ha aggiunto che oltre 3mila persone sono state sfollate, 265 case sono state "completamente distrutte" e due ponti sono stati spazzati via. L'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Emergenze (NEMA) ha parlato di inondazioni "senza precedenti".