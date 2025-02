Nigeria, incendio in una scuola: morti almeno 17 studenti

Almeno 17 minori sono morti in un incendio in una scuola islamica nel nord della Nigeria. Lo riferiscono fonti alla Bbc, secondo cui diversi altri studenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati d'urgenza nei centri sanitari della città di Kauran Namoda, nello Stato di Zamfara, per ricevere le dovute cure. Si ritiene che l'incendio sia scoppiato martedì sera in una casa vicina e si sia propagato alla scuola mentre i bambini, presumibilmente adolescenti, dormivano. Le autorità locali e i soccorritori sono stati inviati sul posto, ma l'incendio aveva già provocato numerose vittime.