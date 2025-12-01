Nigeria, attacco a una chiesa: rapiti un pastore e 11 fedeli

Almeno dodici persone, tra cui un pastore, sono state rapite durante le funzioni religiose in una chiesa rurale nella Nigeria centrale. È l'ultimo di una serie di rapimenti di massa avvenuti nel Paese in poche settimane. La Nigeria è regolarmente afflitta da rapimenti di massa, una "pratica" che si è diffusa dopo il sequestro di quasi 300 studentesse a Chibok, nello Stato di Borno (est), nel 2014 da parte dei Boko Haram. Nelle ultime settimane si è assistito a un'impennata di questi atti, spingendo il presidente nigeriano a dichiarare mercoledì lo "stato di emergenza per la sicurezza nazionale".