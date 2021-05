Nigeria, attacchi jihadisti a due basi militari: 8 morti

-afp

In Nigeria terroristi jihadisti hanno attaccato due basi militari nello Stato di Borno, nel travagliato nord-est, e in uno dei due attacchi sono riusciti a penetrare e a uccidere almeno 8 persone e a conquistare l'area, secondo fonti militari locali. Si tratta delle basi militari di Ajiri e di Rann, non lontane dalla capitale Maiduguri. Ad Ajiri il combattimento è durato almeno due ore e alla fine i miliziani islamici sono riusciti a entrare.