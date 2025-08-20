Nigeria, uomini armati attaccano una moschea: almeno 13 morti

Un commando armato ha attaccato una moschea nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 13 persone durante la preghiera mattutina. È avvenuto nella città di Unguwan Mantau, nello Stato di Katsina. In diverse regioni del Paese africano pastori e agricoltori locali sono spesso in conflitto per l'accesso limitato alla terra e all'acqua. Un funzionario ha sottolineato che l'attacco alla moschea è probabilmente una rappresaglia per un'azione compiuta dagli abitanti di Unguwan Mantau, che durante il fine settimana hanno teso un'imboscata e ucciso diversi uomini armati nella zona.