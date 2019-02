Nigeria, Amnesty International: 60 morti in un attacco di Boko Haram

Un commando di Boko Haram ha ucciso almeno 60 persone in un attacco in Nigeria contro la città frontaliera di Rann, nel nord-est del Paese. La denuncia è di Amnesty International, che ha diffuso via Twitter immagini satellitari della località colpita, nelle quali si vedono centinaia di edifici carbonizzati. Gli estremisti sono arrivati a bordo di motociclette e hanno dato alle fiamme gran parte della città.