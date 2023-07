Niger, Washington: c'è ancora spazio per la diplomazia

Per Washington c'è "ancora spazio per la diplomazia in Niger" dopo il colpo di Stato.

Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa sottolineando che "gli Stati Uniti e i loro alleati in Africa stanno lavorando su questo", nonostante il generale Abdourahamane Tchiani, si sia autoproclamato leader del Paese.