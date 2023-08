Niger, Tajani: "Mettiamo volo a disposizione per chi vuole lasciare Paese"

"Offriamo ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l'Italia. L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione un corso", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani .

La situazione in Niger a causa del golpe militare in corso è caotica e per questo il governo italiano mette a disposizione i propri mezzi per i connazionali che vogliono lasciare il Paese.

"Non tutti gli italiani vogliono lasciare il Paese" - Non tutti i cittadini italiani presenti in Niger intendono lasciare il Paese: lo riferiscono fonti della Farnesina, secondo le quali la situazione nello Stato africano "al momento è tranquilla". Sono 91 i nostri connazionali presenti nel Paese attualmente, oltre al personale militare dispiegato nello Stato africano. Ma "non si tratta di un'evacuazione" da un Paese in guerra, ha precisato la fonte.

"Gli italiani in Niger sono poco meno di cento e non corrono alcun pericolo. La Farnesina li segue uno per uno, sono in sicurezza", aveva detto lunedì Tajani.