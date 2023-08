Niger, Tajani: "Bisogna far prevalere la diplomazia"

A proposito degli ultimi sviluppi in Niger, "bisogna far prevalere la diplomazia per evitare lo scoppio di una guerra".

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento a Mediterranea, evento organizzato alla Corte comunale di Sabaudia. "La situazione ci preoccupa parecchio", ha affermato Tajani, sottolineando che "c'è un sentimento antifrancese e bisogna muoversi con grande equilibrio".