Golpe Niger, Tajani: Italia in prima linea per affrontare crisi

Antonio Tajani Interviene sulla crisi in Niger dopo il golpe militare.

"L'Italia in prima linea per affrontare la crisi in Niger. Ho avuto colloqui telefonici con l'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell" e il ministro degli esteri francese Catherine Colonna. "Lavoriamo a una soluzione diplomatica a tutela della democrazia", ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Intanto il ministero tedesco per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha "sospeso la scorsa settimana tutti i pagamenti al governo del Niger ed è stato inoltre deciso di interrompere il lavoro bilaterale per lo sviluppo".