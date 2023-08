Niger, Parigi sostiene "fermamente" gli sforzi di Ecowas contro il golpe

Mentre in Niger è in atto il tentativo di golpe, la Francia ha affermato di sostenere "con fermezza e determinazione" gli sforzi dell'Ecowas (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) per far fallire il colpo di stato.

Parigi lo ha fatto sapere alla vigilia della fine dell'ultimatum di questo blocco di Paesi africani, che si dichiarano pronti a intervenire militarmente. "Sono in gioco il futuro del Niger e la stabilità dell'intera regione", ha dichiarato il ministero degli Esteri francese.